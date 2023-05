Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

23.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht Hundehalter nach Unfall mit einer verletzten Person

Schwer verletzt wurde ein E-Bike-Fahrer am Donnerstag den 18.05.2023 bei einem Unfall in Heilbronn. Der 40-Jährige war gegen 14 Uhr mit seinem Zweirad in der Königsberger Straße unterwegs, als plötzlich ein Hund zwischen den geparkten Autos hervor auf die Straße rannte. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ungebremst mit dem Tier. Durch den Zusammenstoß kam der 40-Jährige zu Fall und zog sich diverse Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach dem Unfall kam der Halter des Hundes hinzu, half dem Gestürzten auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Hundehalter machen können. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - Über 60 Jahre alt - Circa 180 bis 190 cm groß - Schlank - Kurze, graue Haare Der Hund wird wie folgt beschrieben: - Längeres, gelb/braunes Fell - Circa 30-40 cm groß Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Kirchhausen: Motorwiesenmäher gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende einen Motorwiesenmäher aus einer Gartenhütte in Heilbronn-Kirchhausen. Zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, wurde das Grundstück im Gewann Talersberg/Taläcker betreten und die Gartenhütte geöffnet und durchsucht. Der oder die Täter holten diverse Gartengeräte aus dem Schuppen und nahmen den Motorwiesenmäher der Marke "AS" mit. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorwiesenmähers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefon 07131 283322, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Baumaschinen und Werkzeug aus Museum gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende aus einem Museum in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, schlugen die Täter eine Scheibe des Museums in der Leonhardstraße ein und betraten die Werkstatthalle des Museums. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau: Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 8-Jährige bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Bad Rappenau. Gegen 15.35 wollte das Mädchen die Kreisstraße 2038 zu Fuß überqueren. Hierbei übersah sie vermutlich den aus Richtung Bad Rappenau herannahenden VW Golf eines 42-Jährigen und prallte gegen dessen Beifahrerseite. Durch den Aufprall stürzte die 8-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Eppingen: Skoda beschädigt und abgehauen

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Sonntagabend in Eppingen und flüchtete anschließend. Der Besitzer eines Skoda Oktavia hatte diesen gegen 18 Uhr in der Magdeburger Straße abgestellt. Als er gegen 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Wer hat was gesehen?

Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro entwendete ein bisher Unbekannter am Montag in Heilbronn. Die 43-jährige Besitzerin des Zweirads hatte dieses gegen 8 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz neben der Aula des Bildungscampus abgestellt und es mit einem Kettenschloss gesichert. Als sie gegen 12.30 Uhr zu ihrem E-Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke "Ghost", Typ Hybride kato X S5.7+AL U. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Brackenheim: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag bei Brackenheim. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Skoda gegen 12 Uhr die Kreisstraße 2068 und wollte einen Rennradfahrer überholen. Da zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr kam, brach die Frau den Überholvorgang ab. Dies nahm ein dahinterfahrender 29-Jähriger vermutlich zu spät wahr weshalb er mit seinem Audi auf den Skoda auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Skodas sowie ihre 34 und 36 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Der Ältere musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Neckarsulm: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 27 am Montagmorgen, sucht die Polizei nach dem Lenker eines LKWs mit türkischer Zulassung. Der 45-jährige Fahrer eines Gespanns befuhr gegen 5.45 Uhr die Rechtsabbiegerspur auf der Bundesstraße 27 in Richtung Neckarsulm, als der Lenker eines LKWs, mit türkischer Zulassung, von der Geradeausspur auf die Abbiegespur wechselte und dabei mit seinem Fahrzeug am Gespann des 45-Jährigen hängenblieb. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Nach dem Unfall setzte der unbekannte LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Obersulm: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagnachmittag in Obersulm. Der 49-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen gegen 15.45 Uhr in der Löwensteiner Straße abgestellt. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden am Heck des BMWs fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell