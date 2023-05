Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Spielekonsole entwendet - zwei Anläufe hat es gebraucht

Ein 26-Jähriger entwendete gegen 18 Uhr am Freitag eine Spielekonsole in einem Elektronikmarkt in Bad Mergentheim. Der Täter versuchte bereits kurze Zeit vor der eigentlichen Tat in einem Drogeriemarkt in der Burgstraße eine Playstation zu stehlen. Dies misslang ihm, da das Ladenpersonal ihn ertappte und die Polizei hinzuzog. Danach begab sich der 26 Jahre alte Mann vermutlich auf direktem Weg in den Elektronikmarkt in der Boxberger Straße. Hier beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes, wie der Mann eine Nintendo-Spielekonsole unter seine Jacke steckte. Im Kassenbereich wollte er den 26-Jährigen am Verlassen des Marktes hindern, was jedoch misslang, weshalb der Dieb aus dem Geschäft flüchten konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Mergentheim: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Am Freitag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen VW in Bad Mergentheim und verschwand. Das Fahrzeug war am Straßenrand in der Reitmaierstraße abgestellt, als der Schaden am linken Außenspiegel sowie im Bereich der A-Säule von dem oder der Unbekannten verursacht wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Ford zerkratzt - Wer hat etwas gesehen?

Zum wiederholten Mal zerkratzte ein Unbekannter oder eine Unbekannte einen roten Ford in Bad Mergentheim. Der Pkw stand zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in der Sandstraße, als der oder die Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite und das Dach beschädigte. Bereits am 21. April entstand ein Schaden, nachdem die Beifahrerseite, die Motorhaube und das Heck des Fords von einer unbekannten Person zerkratzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten. Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Lauda-Königshofen: Gefährlich überholt - gefährdeter Kleinwagen gesucht

Auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen gefährdete am Samstag ein Fahrer eines weißen Mercedes mehrere Fahrzeuge während eines Überholvorgangs. Der 34-jährige Mercedes-Lenker war gegen 15 Uhr von Lauda in Richtung Königshofen unterwegs. Vor ihm fuhren ein VW Up! und ein Tesla. Am Ende einer 70er-Zone setzte der 34-Jährige zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Pkws an, obwohl ein grauer Kleinwagen auf der anderen Richtungsfahrbahn entgegenkam. Nur durch sofortiges Ausweichen nach rechts durch die Überholten und des grauen Pkws konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mercedes-Fahrer raste im weiteren Verlauf durch die Lücke zwischen dem VW Up! und dem entgegenkommenden Pkw, sodass sich alle drei Fahrzeuge auf einer Höhe befanden. Der Fahrer des Teslas konnte dem 34-Jährigen in ein Wohngebiet folgen und verständigte die Polizei. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden, grauen Kleinwagens, der oder die durch das Überholmanöver gefährdet wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Bad Mergentheim: Verkehrskontrolle auf der B 19

Am Sonntagabend führten Polizistinnen und Polizisten des Polizeireviers Bad Mergentheim auf der Bundesstraße 19 bei Stuppach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr konnte das Tempo von rund 120 Fahrzeugen gemessen werden. Dabei fuhren bei erlaubten 100 Stundenkilometern 4 Pkws und 2 Motorräder zu schnell. Die beiden Spitzenreiter an diesem Tag waren ein Pkw und ein Motorrad. Bei ihnen wurde eine Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde festgestellt.

