Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Mit über 1,8 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Über 1,8 Promille zeigte ein Alkoholtest am frühen Sonntagmorgen bei Buchen an. Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Citroen die Landesstraße 519 von Buchen kommend in Richtung Bödigheim. Hier kam der Mann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, zunächst mit seinem Fahrzeug rechts in den Grünstreifen. Anschließend lenkte er gegen, querte die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb anschließend in einem Wiesengrundstück stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer leicht verletzt. Der 32-Jährige wurde zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Citroen entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 31-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,8 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Hardheim-Rüdental: Brand an Scheune

Der Anbau einer Scheune geriet am Samstagmittag in Hardheim-Rüdental in Brand. Der 52-jährige Besitzer der Scheune in der Rüdentaler Straße hatte gegen 12.15 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt. Nachdem er nach kurzer Zeit die Arbeit aus Sicherheitsgründen eingestellt hatte, stellte seine 49-jährige Ehefrau den Brand am Scheunenanbau fest. Dem 52-Jährigen gelang es das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Osterburken: Mit über 1,1 Promille vor Polizei geflüchtet

Mit über 1,1 Promille im Blut flüchtete ein 17-Jähriger am frühen Samstagmorgen mit seinem Roller vor der Polizei in Osterburken. Gegen 1.45 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Buchen ein umgestürztes Kleinkraftrad im Kurvenbereich der Turmstraße fest. Beim Erblicken der Streife setzte sich der zuvor Gestürzte auf sein Fahrzeug und ergriff die Flucht in Richtung Hofwirtskapelle. Trotz Anhaltesignal versuchte sich der Jugendliche einer Kontrolle zu entziehen und fuhr von der Kastellstraße nach rechts in den Kastellpark ein, drehte dort eine Schleife und setzte seine Flucht mit circa 60 km/h in der Römerstraße fort. Hier wurde der junge Mann mehrfach über Lautsprecher dazu aufgefordert sein Fahrzeug anzuhalten. Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, fuhr der 17-Jährige durch einen Fußweg zwischen einem Geldinstitut und dem Römermuseum hindurch. Hier verloren die Beamten den Roller-Fahrer kurzzeitig aus den Augen. Kurz darauf konnte der Flüchtige allerdings fußläufig angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe wurde der Roller aufgefunden. Da der 17-Jährige Sturzverletzugen aufwies und den Rollerschlüssel bei sich trug, konnte er als Fahrer identifiziert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Roller-Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Des Weiteren verlief ein Urintest positiv auf THC. Daher musste der junge Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Das Zweirad wurde sichergestellt. Der Jugendliche muss nun mit mehreren Anzeigen und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Walldürn: VW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Walldürn und flüchtete anschließend. Der 61-jährige Besitzer eines VW Golf hatte diesen gegen 12 Uhr in der Amorbacher Straße abgestellt. Als er gegen 19.15 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter, vermutlich beim Wenden mit einem PKW-Anhänger, sein Auto im Bereich der Fahrertüre beschädigt hatte. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: In Lagerhaus eingebrochen und gewütet - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich letzte Woche gleich mehrfach unberechtigt Zutritt zu einem alten Lagerhaus in Buchen und wüteten im Inneren. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, gelangten die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen einer Holztür das erste Mal ins Innere des Gebäudes in der Eisenbahnstraße. Anschließend wurden alle Ebenen des Silos betreten, Fensterscheiben zerschlagen und letztendlich der Fußboden mit dem Schaum eines Feuerlöschers besprüht. Im Aufenthaltsraum der ehemaligen Verkaufsstätte leerten die Unbekannten fünf Flaschen Sekt bevor sie unerkannt flüchteten. Nach diesem Vorfall wurden alle Zugänge zu dem Lagerhaus von einem Berechtigten gegen Eindringen gesichert. Dies hinderte vermutlich dieselben Täter nicht daran in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Fenster des Lagerhauses einzutreten und das Gebäude erneut zu betreten. Dieses Mal wurden Graffiti gesprüht, Fenster geöffnet und eingeschlagen und alte Monitore zerstört. Des Weiteren leerten die vermutlich jugendlichen Täter einen Ölkanister im Maschinenraum aus. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Jugendlicher raubt Kette - Wer hat was gesehen?

Ein bisher unbekannter Jugendlicher riss am Samstagabend in Diedesheim einem 13-Jährigen die Kette vom Hals und flüchtete. Gegen 17.30 Uhr hielt sich das 13 Jahre alte Kind gemeinsam mit drei Freunden auf dem Basketballplatz einer Schule in der Heidelberger Straße auf, als vier Jugendliche auf die Gruppe zukamen und zunächst nach Zigaretten fragten. Als dies verneint wurde, forderte einer der Unbekannten Geld von dem 13-Jährigen. Auch dies wurde verneint, woraufhin zwei der Jugendlichen begannen das Kind zu schubsen und zu schlagen. Des Weiteren wurde der Junge am Kragen gepackt und die Herausgabe seiner Halskette gefordert. Als er der Aufforderung nicht nachkam wurde ihm die Kette vom Hals gerissen. Anschließend soll der Unbekannte in die Hosentasche des Kindes gegriffen haben und daraus einen geringen Bargeldbetrag an sich genommen haben. Abschließend wurde der 13-Jährige erneut geschubst und geschlagen. Wer kann Angaben zum Geschehen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell