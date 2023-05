Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2023

Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Brand in Trafostation - hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, brach in einer Trafostation in der Johann-Strauß-Straße in Bad Rappenau ein Brand aus. Dieser konnte von der Feuerwehr aus Bad Rappenau schnell gelöscht werden. Die Brandursache dürfte in einem technischen Defekt zu suchen sein. Inwiefern die zeitgleiche Beschädigung eines Stromanschlusses auf einem unbebauten Grundstück in der Nähe der Trafostation ursächlich für den Brand sein könnte, muss noch geklärt werden. Auf dem betreffenden Grundstück war ein 63-Jähriger mit Mäharbeiten beschäftigt und beschädigte dabei den im hohen Gras nur schlecht sichtbaren Stromanschluss. Durch den Brand in der Trafostation waren mehrere Straßenzüge in Bad Rappenau über einen Zeitraum von ca. 3 Stunden ohne Strom. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde von der reparierenden Servicefirma auf ca. 80 000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach: Brand in einem Freizeitgebäude

Am Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr, brach in einem Gebäude auf einem Freizeitgrundstück im Bereich Oberheinriet ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, jedoch entstand vornehmlich im Dachbereich des Gebäudes ein Sachschaden in Höhe von 8 000 Euro. Ursächlich für den Brand war vermutlich das Befeuern eines Außenkamins. Von dem Kamin griff das Feuer auf den Dachbereich über.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, war ein 25-jähriger Audi-Lenker in der Lindenstraße in Wertheim unterwegs. Beim Rückwärtsfahren beachtete er nicht, dass eine Seat-Fahrerin hinter seinem Pkw wartete. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme sowie die Wegnahme seines Führerscheines waren die Folgen für den jungen Mann.

Hohenlohekreis

Ingelfingen: Bikerin bei Sturz schwer verletzt

Am Freitagvormittag, gegen 12.20 Uhr, war eine 27-jährige Krad-Lenkerin mit ihrer Honda auf der B 19 von Stachenhausen in Richtung Belsenberg unterwegs. Infolge einer Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Straße ab, streifte die Schutzplanken und stürzte. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An ihrer Honda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3 000 Euro. Der Sachschaden an der Schutzplanke beträgt ca. 400 Euro.

Öhringen: Nach Parkrempler geflüchtet

Am Samstagmittag, gegen 13.10 Uhr, parkte eine 24-Jährige ihren Suzuki auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Steinsfeldle in Öhringen. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Auto zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Auto mittlerweile an der hinteren linken Seite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Die 24-Jährige bemerkte zum Zeitpunkt des Parkens einen dunklen SUV neben ihrem Auto. Evtl. kommt dieses Fahrzeug als Unfallverursacher in Betracht. Die Polizei in Öhringen, Tel. 07941 9300, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen können.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Samstagabend, gegen 19.35 Uhr, war ein 29-Jähriger mit seinem Mountainbike auf der abschüssigen Solbergallee in Mosbach-Waldstadt in Richtung Mosbach unterwegs. Auf einer geraden Strecke stieß er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Der 29-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, stürzte und erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. An dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei in Mosbach, Tel. 06261 8090, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Mosbach: Biker bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, war ein 26-jähriger Kawasaki-Lenker von Reichenbuch in Richtung Weisbach unterwegs. An der Einmündung zur L 589 fuhr er aus Unachtsamkeit geradeaus und kam von der Straße ab. Der 26-Jährige stürzte und kam nach 40 m in einem Feld zum Liegen. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Sachschaden an seinem Krad wird auf ca. 2 500 Euro beziffert.

