POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Ludwigsburg

Mundelsheim / A81: PKW überschlagen - ein Leichtverletzter

Vermutlich weil der 34-jährige Fahrer eines Opel Merivas eingeschlafen war, überschlug sich das Fahrzeug am Freitagmittag auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim. Der 34-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs, als er vermutlich einschlief und das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch geriet der Opel ins Schleudern und kam nach rechts in den Graben, wodurch sich der PKW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro.

