Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, einen anderen PKW in der Straße "Oberer Weinbergweg" in Neckarzimmern. Der Nissan Qashqai war auf Höhe der Hausnummer 12 abgestellt worden. Als die 60-jährige Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie einen Schaden in geschätzter Höhe von 3.500 Euro feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Diesel aus Bagger gestohlen

Knapp 500 Liter Diesel entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag 7.10 Uhr, aus einem Bagger auf einem ehemaligen Gärtnereigelände in der St.-Rochus-Straße in Buchen. Der Dieseltank des Baggers war mit einem Vorhängeschloss gesichert, welches die Unbekannten aufbrachen und anschließend den Diesel im Wert von circa 750 Euro entwendeten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Knapp 1.000 Euro Schaden verursachte eine bislang unbekannte Person zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in der Römerkastellstraße in Buchen. Die 33-jährige Besitzerin stellte ihr Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, konnte sie den Schaden am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell