POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Mit einem Pfefferspray und mehreren Tritten und Schlägen soll ein 36-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Tauberbischofsheim attackiert und anschließend ausgeraubt worden sein. Gegen 3.45 Uhr verließ der Mann einen Club in der Hauptstraße und trat den Heimweg an. Zwei Unbekannte verfolgten den 36-Jährigen und sprühten ihm im Nahbereich des Ausgangs vermutlich Pfefferspray ins Gesicht. Der 36-Jährige ging daraufhin zu Boden und soll weiter mit Schlägen und Tritten malträtiert worden sein, bis ihm Wertgegenstände abgenommen worden sein sollen. Die Täter entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu melden.

