Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: 25.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall an Stauende

Circa 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochmorgen auf der Autobahn A6 bei Bretzfeld zugetragen hat. Gegen 9 Uhr befuhr der 32-jähriger Fahrer eines Transporters die A6 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah er den vor ihm fahrenden 36-jährigen Lenker eines Sattelzuges, der verkehrsbedingt halten musste, und kollidierte mit dessen Auflieger. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: Versuchter Aufbruch mehrerer PKWs - Zeugenaufruf

In Künzelsau haben sich Mittwochabend zwei unbekannte Jugendliche an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Auf dem Parkplatz in der Lindenstraße versuchten sie gegen 20.30 Uhr fünf Fahrzeugen mittels einer Scheckkarte zu öffnen. Erst als eine Zeugin durch Rufe auf sich aufmerksam machte, ließen die beiden Jugendlichen von den Fahrzeugen ab und liefen davon. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Jugendlichen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Circa 1,80 Meter groß

- schlanke Statur

- dunkelblonde Haare

- gelbe Jogginghose mit seitlichen Knöpfen

- graue Jacke

Künzelsau: Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer stürzte Mittwochmorgen in Künzelsau von seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Gegen 7 Uhr befuhr er mit seinem Mountainbike den Nagelsberger Weg in Richtung Kappensteige. Als er geradeaus in die Kappensteige einbiegen wollte, übersah er einen weiteren Radfahrer, der sich hinter einem Bus an der Einmündung zur Kappensteige befand. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung des 43-Jährigen blockierte das Vorderrad seines Mountainbikes, weshalb er über den Lenker geworfen wurde und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell