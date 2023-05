Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Ein Verletzter und hoher Schaden nach Unfall

Der 80-jährige Fahrer eines Mercedes kam am Mittwochabend aus unbekannter Ursache von der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern ab. Der Senior befuhr gegen 21.45 Uhr die B27 von Neckarzimmern in Richtung Mosbach. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seinem Pkw die Leitplanke auf einer Länge von rund zehn Metern. Anschließend kam das Auto im Straßengraben zum Stillstand. Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An seinem Mercedes entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

