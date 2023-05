Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Neckarsulm/Weinsberg/Bretzfeld: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei mehreren Unfällen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 110.000 Euro sind das Ergebnis von drei Unfällen auf der Autobahn 6 am Mittwochmorgen. Zunächst fuhr ein 31-Jähriger, gegen 7.30 Uhr, vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem LKW auf einen anderen LKW auf. Da eines der beiden Fahrzeuge zunächst die mittlere Fahrspur blockierte und im Anschluss abgeschleppt werden musste, wurde die Autobahn zeitweise gesperrt. Am Ende des sich daraufhin gebildeten Stausereignete sich gegen 8.30 Uhr der nächste Unfall bei Weinsberg-Wimmental. Der 30-jährige Fahrer eines Renault Master Kleintransporters übersah vermutlich das Stauende und fuhr auf den Renault Trafic eines 38-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Trafic auf den LKW eines 22-Jährigen aufgeschoben. Beide Renault-Fahrer wurden bei dem Unfall, entgegen den ersten Meldungen, leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam vor Ort, konnte aber ohne Patienten an Bord wieder starten. Nur kurze Zeit später, gegen 9 Uhr, knallte es erneut am Stauende, welches sich mittlerweile auf der Höhe von Bretzfeld befand. Hier fuhr der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters auf einen bereits haltenden Sattelzug eines 32-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahmen und Räumungsarbeiten musste die Autobahn 6 zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell