Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Pflastersteine gestohlen

Bereits am 8. Mai entwendeten bislang Unbekannte 6,5 Paletten mit etwa 82 Quadratmetern Pflastersteinen in der Reichenbucher Straße in Mosbach. Gegen 9 Uhr sollen die Unbekannten die Paletten von der dortigen Baustelle gestohlen haben. Im näheren Umfeld konnten Anwohner einen LKW und einen Radlader feststellen, ob diese mit der Tat zu tun haben ist bislang unklar. Entwendet wurden graue Pflastersteine im Wert von circa 2.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

5.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montagmorgen an einem Mazda 3 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße in Buchen. Der Unbekannte streifte zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr an der linken Seite des PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Adelsheim: Tasche aus PKW gestohlen

Am Dienstagabend entwendeten Unbekannte eine Tasche aus einem grauen VW Golf im Ronstockweg in Adelsheim. Das Fahrzeug war zwischen 19.35 Uhr und 20.50 Uhr am Straßenrand abgestellt. Die entwendete Stofftasche hat eine auffällige blau lila und weiße Farbgebung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06291 648770 vom Polizeiposten Adelsheim entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell