FW-GL: Gebäudebrand im Stadtteil Frankenforst von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am 24.03.2023 um 7:44 Uhr, per Notruf 112, über einen Brand in einem Gebäude an der Frankenforster Straße im Stadtteil Frankenforst von Bergisch Gladbach informiert.

Die Leitstelle entsandte umgehend die hauptamtlich besetzten Feuerwachen 1 und 2, den ehrenamtlichen Löschzug Refrath, einen Rettungswagen, sowie den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) der Feuerwehr Bergisch Gladbach zum Schadensort. Dort konnte ein Zimmerbrand im 1.OG eines Wohngebäudes festgestellt werden. Aufgrund der vorgefundenen Lage, beorderte der Einsatzleiter zwei weitere RTW und einen Notarzt zur Einsatzstelle. Weiterhin wurde der LZ 7 (Stadtmitte) zur verwaisten Feuer- und Rettungswache 1 beordert, um den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher zu stellen.

Die Bewohner des Wohngebäudes konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Zur weiteren ärztlichen Abklärung, wurden die Bewohner in örtliches Krankenhaus gebracht. Unmittelbar nach dem Eintreffen, begann die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging über den Treppenraum vor und bekämpfte den Brandherd im 1. Obergeschoss. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten, wurde das Gebäude -mittels Hochleistungslüftern- entraucht und anschließend an die Polizei übergeben Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Frankenforster Straße teilweise vollgesperrt werden.

Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Einheiten:

Feuer- und Rettungswache 1 und 2, B-Dienst 1 (Einsatzführungsdienst), LZ Stadtmitte, LZ Refrath, drei RTW, ein NEF

