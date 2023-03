FW-GL: Drei parallele Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Bergisch Gladbach

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Am Montagvormittag kam es im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach zu drei parallelen Einsätzen, die zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach gefordert haben.

Um 11:14 Uhr wurde die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises über Notruf 112 ein Brand in einer Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Herrenstrunden von Bergisch Gladbach gemeldet. Die Leitstelle entsandte umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, die Einheit 8 (Herkenrath), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) und einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Noch vor Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle in Herrenstrunden wurde die Leitstelle um 11:20 Uhr über die Auslösung einer Brandmeldeanlage im Stadtteil Bensberg informiert und alarmierte daraufhin den Tagesdienst der Feuerwache 1, die Löschzüge 9 (Bensberg) und 10 (Refrath) sowie einen weiteren Einsatzführungsdienst (B-Dienst 2) an die Einsatzstelle.

Bei dem Brand in Herrenstrunden wurde bei Eintreffen eine starke Verrauchung in einem direkt an das Wohngebäude angrenzende Wirtschaftsgebäude festgestellt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Gebäude vorgehen und fand glimmende Holzscheite, die ursächlich für die starke Rauchentwicklung waren. Eine Ausbreitungsgefahr des Brandes bestand und konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Mangels fehlender Fenster und zum Schutz der Wohnräume musste zur Entrauchung des gesamten Bereiches ein spezielles Entrauchungssystem an die Einsatzstelle nachgefordert werden. Mittels so genannter Lutten konnte das Gebäude entraucht werden. Ein Gebäudeschaden wurde durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert.

Die Feuerwehr war an der Einsatzstelle in Herrenstrunden mit 25 Einsatzkräfte und 9 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 13:00 Uhr beendet werden.

Die Alarmauslösung der Brandmeldeanlage konnte nach umfangreicher Erkundung des Objekts glücklicherweise schnell als Fehlalarms identifiziert werden. Die Einsatzkräfte konnten gegen 11:45 Uhr die Einsatzstelle wieder verlassen.

Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet wurden um 11:28 Uhr die Löschzüge 6 (Paffrath/Hand) und 7 (Stadtmitte) in Dienst gestellt.

Um 12:19 Uhr löste erneut die Brandmeldeanlage in dem Objekt in der Schlossstraße im Stadtteil Bensberg aus. Dieser Einsatz wurde von der Wachbesetzung der Feuerwache 1 und dem Einsatzführungsdienst (B-Dienst 2) und einem Rettungswagen übernommen. Auch bei der zweiten Alarmauslösung handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm. Zwei Beschäftigte der Feuerwehr Bergisch Gladbach aus der Abteilung Gefahrenvorbeugung haben umgehend eine Überprüfung der Brandmeldeanlage mit dem Betreiber veranlasst. Der Einsatz konnte gegen 12:50 Uhr beendet werden.

