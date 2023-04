Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung

Von Samstag, 08. April 2023, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 09. April 2023, 11.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Lohne, Brinkstraße, die Fensterscheibe eines Fahrradgeschäftes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichenschild

Am Freitag, 07. April 2023, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 22.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Krusenschlopp, auf die Hofeinfahrt eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie von dem dort abgestellten Pkw des Herstellers Seat Alhambra das hintere amtliche Kennzeichenschild. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag 09. April 2023, 17.11 Uhr befuhr ein 60-jähriger aus Badbergen (Landkreis Osnabrück) mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Goldenstedt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 2,50 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 10. April 2023, 00.20 Uhr befuhr ein 37-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Spredaer Straße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,80 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, 10. April 2023 um 14:10 Uhr ereignete sich in Neuenkirchen-Vörden, Hörsten ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 55jährige Berlinerin, ein 69jähriger Garreler sowie eine 24jährige Frau aus Kettenkamp befuhren in der Reihenfolge die Landesstraße in Richtung Neuenkirchen. Die Berlinerin sowie der Garreler bremsten ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Dies erkannte die 24jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 69jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 69jährigen auf den PKW der Berlinerin aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die 64jährige Beifahrerin des Garrelers sowie die Berlinerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den drei PKW wurde auf ca. 11.000,- EUR geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, 10. April 2023 um 14:45 Uhr ereignete sich in Neuenkirchen-Vörden auf der Holdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden: Ein 50jähriger Arnsberger befuhr die Holdorfer Straße aus Richtung Holdorf kommend in Richtung Ortsmitte. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall wurden der 50jährige sowie seine 53jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 21.000,- EUR geschätzt.

