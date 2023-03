Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Viersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Viersen auf der Bebericher Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer aus Viersen schwer verletzt wurde. Dieser war Zeugenangaben zufolge zuvor offensichtlich von einer Geburtstagsfeier losgefahren und wurde später schließlich auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. Die Spurenlage lässt vermuten, dass der Radfahrer selbstständig und ohne die Einwirkung Dritter gestürzt war. Zur Unfallzeit hatte er keinen Helm getragen, weshalb er sich durch den mutmaßlichen Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte. Er selbst konnte zum Unfallgeschehen nicht befragt werden. Der Verunfallte wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Da durch Einsatzkräfte Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen worden war, wurde bei dem Pedelecfahrer eine Blutprobe angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Sollten Sie am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Bebericher Straße in Viersen unterwegs gewesen sein und etwas zum Unfallgeschehen beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0./Ren (271)

