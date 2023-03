Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230324 Willich: Frau gibt sich als Handwerkerin aus - Paar entwendet Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Willich (ots)

Am Freitag, 24.03.23 gegen 13:30 Uhr schellte eine unbekannte Frau an der Haustür der 87-jährigen Hausbewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Brauereistraße in Willich. Unter dem Vorwand, dass es ihm Haus ein Rohrbruch gibt und der Wasserdruck in der Wohnung überprüft werden muss, gelangte die Unbekannte in die Wohnung der älteren Dame. In der Wohnung öffnete die Tatverdächtige schließlich die Wasserhähne im Badezimmer und lenkte die Wohnungsinhaberin dadurch ab. Erst zu spät bemerkte die ältere Dame eine weitere männliche Person in ihrer Wohnung, die dann zusammen mit der tatverdächtigen Frau umgehend aus der Wohnung flüchtete. Dem Diebespaar gelang es zuvor Schmuck und Bargeld aus der Wohnung zu entwenden. Die Geschädigte konnte angeben, dass die tatverdächtige Frau dunkle Haare hatte und eine dunkle Jacke Jacke trug. Der Mann wirkte augenscheinlich recht klein und kräftig. Beide Personen sollen nach Angaben über einen südländischen/gebräunten Teint haben. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen/mg(268).

