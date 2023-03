Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Eisautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Am 22.03.2023 brachen unbekannte Täter zwischen 04.00 Uhr und 04.40 einen Eisautomaten auf der Butzenstraße in Kempen auf. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten Bargeld aus dem Automaten. Nach Zeugenangaben handelte es sich hierbei um zwei männliche Tatverdächtige. Beide hatten eine normale Statur, trugen einen Kapuzenpulli, helle Schuhe und dunkle Handschuhe. Die Unbekannten entfernten sich anschließend in Richtung B509. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der 02162-377-0. / AM (264)

