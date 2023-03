Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich - Kripo sucht braunen Kleinwagen

Kempen (ots)

Am Montag wurde eine 84-jährige Kempenerin Opfer eines Telefonbetrugs. Eine Frau hatte die Seniorin angerufen und behauptet, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Radfahrer ums Leben gekommen sei. Gegen eine Kaution könne die Tochter auf freiem Fuß bleiben. Sollte keine Kaution gezahlt werden, würde man auch die Presse informieren, so die Betrüger weiter. Derart geschockt übergab die Kempenerin gegen 13.00 Uhr am Montagmittag einem unbekannten Mann das Bargeld. Bis dahin hatten die Betrüger die ganze Zeit die Seniorin in der Leitung gehalten. Als gegen 14.00 Uhr die Tochter nach Hause kam, fiel der Betrug auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Geldabholer möglicherweise mit einem grau-braunen Kleinwagen unterwegs war. Dieser könne am Anfang des deutschen Kennzeichens HH- oder MH- gehabt haben. Zeugen hatten einen solchen Pkw im Bereich Kapellenweg / Ziegelheider Straße beobachtet. Die Kriminalpolizei in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und insbesondere auf den grau-braunen Kleinwagen. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (261)

