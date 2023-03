Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Tag der Kriminalitätsopfer - Opferschutz bei der Polizei Viersen

Kreis Viersen (ots)

Menschen, die Opfer von Kriminalität oder Gewalt in jedweder Form geworden sind, können sich auch im Kreis Viersen an vielen Stellen Hilfe holen. Am heutigen Tag der Kriminalitätsopfer wollen auch wir das Bewusstsein für Opferbelange stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben. Bei der Kreispolizei in Viersen gibt es die Dienststelle Kriminalprävention / Opferschutz mit Sitz in Viersen-Dülken. Wenn ein Mensch Opfer geworden ist, wird direkt das Angebot eines Erstkontaktes zu unserem Opferschutz unterbreitet. Dadurch erreichen wir, dass wir die Hilfsbedürftigkeit von Opfern frühestmöglich erkennen. Durch eigene Maßnahmen oder das Vermitteln an Hilfsorganisationen mildern wir die Folgen des schädigenden Ereignisses. Das Angebot umfasst u. a. psychologische Notfallbetreuung, Trauerbegleitung, Beratungsangebote für Frauen/Männer/Familien/Unfallbeteiligte. Die Organisation "Weisser Ring e.V." ist einer der Organisationen, mit denen wir seit vielen Jahren eng und gut zusammenarbeiten. Der Weisse Ring war es auch, der den Tag der Kriminalitätsopfer ins Leben gerufen hat. Wenn Sie sich direkt an den Weissen Ring wenden möchten, wählen Sie die Rufnummer 0151-55164792. Mittwochs bieten Mitarbeiter des WEISSEN RINGS regelmäßig eine Sprechstunde im Dienstgebäude Dülken zwischen 10 und 11 Uhr an. Die Opferschützer der Kreispolizei finden Sie in Viersen-Dülken, Mühlenberg 7. Telefonisch erreichbar sind Sie über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 oder per E-Mail: KOpferschutz.Viersen@polizei.nrw.de Weitere Infos gibt es unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/opferschutz-bei-der-polizei-viersen /wg (260)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell