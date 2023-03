Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einbrüche in Baustellen - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Zwischen dem 20.03.2023 und dem 21.03.2023 hat es zwei Einbrüche in Baustellen im Kreis Viersen gegeben. Zum einen verschafften sich zwischen dem 20.03.2023, 19.00 Uhr und dem 21.03.2023, 08.00 Uhr unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Schlosses Zugang zu einem Baucontainer auf ´Am Bahnhof` in Kempen. Die Unbekannten entwendeten nach aktuellem Stand Kabel und Baumaschinen. Zum anderen wurde zwischen dem 20.03.2023, 18.00 Uhr und dem 21.03.2023, 07.00 Uhr durch Unbekannte der Zaun einer Baustelle auf dem Herrenpfad-Süd in Nettetal-Kaldenkrichen durchtrennt, wodurch sich die Tatverdächtigen Zugang zu dieser verschafften. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die unbekannten Täter mehrere Kabel. In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (259)

