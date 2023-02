FW-Schermbeck: Person in Wohnung

Schermbeck (ots) - Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Feuer 3 - Person in Gefahr" in die Johann-von-der-Recke-Straße alarmiert. An der Einsatzstelle war es durch verbranntes Essen auf dem Herd zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen. Ein Trupp unter Atemschutz begleitete eine Person aus der Wohnung. Löscharbeiten waren nicht ...

