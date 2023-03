Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Angriff auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes - Kripo ermittelt

Kempen (ots)

Während einer Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es am Samstagabend in Tönisberg zu einem tätlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Kempen durch eine männliche Person gekommen. Der Beschuldigte hatte die beiden Mitarbeiter, die auf der Moränenstraße einen Parkverstoß ahndeten, zunächst verbal bedroht und sie dann körperlich angegriffen. Zur Abwehr des Angriffs musste der KOD unmittelbaren Zwang gegen den Beschuldigten anwenden. Währenddessen griff der Beschuldigte die KOD-Mitarbeiter weiter an, Er trat, schlug, bespuckte und biss die KOD-Mitarbeiter. Ein Passant, der zufällig in der Nähe war, informierte nach Aufforderung durch den KOD die Polizei.

Nach Eintreffen der Polizei beruhigte sich der Mann. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Kempen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Kempener wurde vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (256)

