Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in umzäuntes Gelände - Zeugen gesucht

Nettetal-Breyell (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.03.2023 hat es gegen 03.20 Uhr einen Einbruch in ein umzäuntes Firmengelände, welches auch als Wohngelände genutzt wird, auf ´Ritzbruch` in Breyell gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich vermutlich durch Überklettern des Zaunes unerlaubterweise Zugang zu dem Gelände und entwendeten aus einem dortigen Schrank diverse Werkzeuge. Ein dort wohnender Zeuge wurde durch die Geräusche aufmerksam und sah, wie sich ein männlicher Tatverdächtiger zu Fuß in Richtung der Straße ´Ritzbruch` entfernte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der 02162-377-0. / AM (254)

