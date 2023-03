Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am frühen Freitagabend kam es in Willich zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus an der Mittelstraße. Der 64-jährige Hauseigentümer war mit seiner Ehefrau vom Abendessen zurückgekehrt und stellte fest, dass die Verglasung der rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen worden war. Im Haus war durch den oder die Täter lediglich ein Schlafraum durchwühlt worden. Es wurde offensichtlich nichts entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Sollten Sie in den Abendstunden des Freitags im Bereich der Mittelstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben, melden Sie dies bitte der Polizei unter 02162/377-0./Ren (251)

