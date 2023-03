Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Zeugensuche nach Körperverletzung

Viersen-Rahser (ots)

Am Montag, den 13.03.2023 kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 02.00 Uhr, zu einer Körperverletzung in einem Schnellrestaurant auf der Freiheitsstraße in Rahser. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen ausfindig machen. Hierbei handelte es sich um einen 40-jährigen Viersener. Die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat bittet im Rahmen der Ermittlungen um einen Zeugen. Ein älterer Mann mit Hund gab anderen Zeugen vor Ort weitere Hinweise zu dem Vorfall, entfernte sich aber von dem Schnellrestaurant vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei bittet deshalb diesen- und auch weitere Zeugen sich unter der 02162/377-0 zu melden. / AM (249)

