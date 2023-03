Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Fehler beim Abbiegen - Drei Verletzte bei Unfall an der Autobahnauffahrt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montagmorgen, den 14.03.2023, kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Brabanter Straße, an der Auffahrt zur A61, in Viersen-Dülken. Ein 34-Jähriger aus Viersen befuhr mit seinem Pkw die Brabanter Straße in Fahrtrichtung Dülken und beabsichtigte, nach links auf die A61 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete der 34-Jährige den Vorrang eines 51-jährigen Viersener, welcher mit seinem Wagen die Brabanter Straße in Fahrtrichtung Süchteln befuhr. Bei der Kollision wurden der 34-Jährige sowie die beiden Beifahrer des 51-Jährigen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung musste ein Teil der Brabanter Straße sowie die Auffahrt der A61 in Fahrtrichtung Koblenz aus Süchteln kommend gesperrt werden. Die Polizei rät: Fehler beim Abbiegen, Wenden, Ein-, An- oder Rückwärtsfahren sowie die Missachtung von Vorfahrts-/Vorrangregeln gelten mit als häufigste Ursachen für Verkehrsunfälle. Gerade bei Abbiegevorgängen ist deshalb eine besondere Vorsicht und Rücksicht geboten. /mo (247)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell