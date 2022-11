POL-RTK: +++Taunusstein: Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte bei Zusammenstoß +++

Bad Schwalbach (ots) - 1. Wohnungseinbruch in Geisenheim gescheitert, Geisenheim, Am Abtswald, 02.11.2022, 19:04 Uhr, (mas) Am Mittwochabend blieben Einbrecher in der Straße "Am Abtswald" bei dem Versuch erfolglos, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der unbekannte Täter begab sich gegen 19:00 Uhr zum Wohnhaus ...

mehr