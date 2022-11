PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Wohnungseinbruch in Geisenheim gescheitert +++ Toilettenanlagen in Eltville aufgebrochen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnungseinbruch in Geisenheim gescheitert,

Geisenheim, Am Abtswald,

02.11.2022, 19:04 Uhr,

(mas) Am Mittwochabend blieben Einbrecher in der Straße "Am Abtswald" bei dem Versuch erfolglos, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der unbekannte Täter begab sich gegen 19:00 Uhr zum Wohnhaus des Geschädigten und versuchte eine Balkontür aufzuhebeln. Durch den Geschädigten überrascht, floh der Täter in unbekannte Richtung. Er hinterließ Sachschaden an der Balkontür. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06124/7078-0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

2. Toilettenanlagen in Eltville aufgebrochen,

Eltville, Platz von Montrichard, Entenplatz, 01.11.2022, 08:00 Uhr - 02.11.2022, 07:45 Uhr, 02.11.2022, 19:00 Uhr - 03.11.2022, 08:00 Uhr,

(mas) Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen, beschädigten Unbekannte die Toilettenanlage auf dem Platz von Montrichard in Eltville und entwendeten die darin installierten Geldkassetten. Die Täter hebelten, nach ersten Erkenntnissen, die Zahleinrichtung der Toilettenanlage auf, um an die dortigen Geldkassetten zu gelangen. Diese konnten die Täter der Einrichtung entnehmen und unerkannt flüchten. Ob sie auch Beute in Form von Bargeld machen konnten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Eine gleichgelagerte Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als sich Unbekannte an der öffentlichen Toilette auf dem Entenplatz zu schaffen machten. Wie zuvor auf dem Platz von Montrichard brachen sie die Zahleinrichtung auf und entwendeten die Geldkassetten mit circa 150 EUR Bargeld. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville unter der Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.

