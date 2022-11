PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ 42-Jährige bei Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel tödlich verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

42-Jährige bei Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel tödlich verletzt,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße,

03.11.2022, 13:40 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde eine Person in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt. Der Linienbus befuhr im Rahmen einer Leerfahrt die Hauptstraße in Oestrich-Winkel in Richtung Oestrich und beabsichtigte in die Goethestraße Richtung B42 abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 51-jährige Busfahrer die Kurve in einem zu engen Radius befahren, die neben ihm laufende Fußgängerin übersehen und erfasst haben. Hierbei wurde die 42-Jährige so schwer verletzt, dass diese noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs war ein Sachverständiger an der Unfallstelle im Einsatz.

