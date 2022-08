LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu: Schwerer Unfall - Pkw/Pkw

Meiningen (ots) - Bereits am 15.08.2022 ereignete sich ein folgenschwerer Betrugsfall in Meiningen. Eine 82-jährige Dame erhielt von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Geldinstitutes einen Anruf. Dieser teilte mit, dass ein gerichtliches Schreiben vorliege, welches die sofortige Sperrung des Kontos der Geschädigten nach sich ziehen würde. Jedoch bot der falsche Bankmitarbeiter an, dass diese Sperrung umgangen werden könne, wenn die Dame sich bei einem Rechtsanwalt, ...

mehr