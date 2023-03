Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Im Kreis Viersen hat es zwei Einbrüche in Kellerräumlichkeiten gegeben. Zum einen verschafften sich zwischen dem 10.03.2023, 12.00 Uhr und dem 14.03.2023, 17.20 Uhr unbekannte Tatverdächtige auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses auf der Hammarskjöldstraße in Kempen. Die Unbekannten entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand ein Fahrrad. Zum anderen hebelten bislang unbekannte Täter am 14.03.2023 zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr mehrere Kellertüren eines Mehrfamilienhaus auf der Berliner Straße in Tönisvorst-St.Tönis auf. Entwendet wurden hier nach bisherigem Ermittlungsstand Taschen und Lebensmittel. In beiden Fällen ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise unter der 02162-377-0. / AM (245)

