Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Betrüger gibt sich am Telefon als Polizeibeamter aus

Kempen (ots)

Am 13. März wurde eine 87-Jährige durch einen vermeintlichen Polizeibeamten fernmündlich kontaktiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verursacht habe. Nach der Forderung einer hohen Geldsumme suchte die Geschädigte eine Bankfiliale auf. Der aufmerksame Filialleiter schöpfte sofort Verdacht und kontaktierte die Kriminalpolizei, so dass der Betrug verhindert werden konnte. Sie können sicher sein: Die Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte würden niemals Geld am Telefon oder an der Tür von Ihnen verlangen. Auch kommt niemals ein Beamter oder eine Beamtin oder sonstiger Beauftragter vorbei, um Geld oder Wertgegenstände sicherzustellen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, und den Verdacht einer Betrugsmasche erkennen, legen Sie auf und kontaktieren Sie die Polizei, am besten über einen anderen Anschluss oder über ein Mobiltelefon. Unsere Nummer ist die 110. /VA (243)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell