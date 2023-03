Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Einbruch in Reihenmittelhaus

Kempen-St.Hubert (ots)

Am 14.03.2023 zwischen 09:15 Uhr und 14:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus auf dem Rapsweg in Kempen-St. Hubert ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Hauseingangstüre Zugang zum Objekt und durchwühlten mehrere Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-377 0 erbeten. / mo (246)

