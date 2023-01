Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim/Ochsenhausen - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende brachen Unbekannte in Gebäude in Maselheim und Ochsenhausen ein.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich der Einbruch. Unbekannte hebelten in Ochsenhausen die Terrassentür an einem Haus in der Straße Im Birket auf. In dem Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie fanden Geld, ein Tablet und Schmuck. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt.

Zwei weitere Einbrüche verübten Unbekannte am Sonntag in Maselheim. Die Täter brachen im Silcherweg und im Lerchenweg ein. Auch hier hebelten sie, zwischen 14.30 Uhr und 20.45 Uhr, jeweils eine Tür im Erdgeschoss auf. Die Unbekannten öffneten in mehreren Räumen Schränke und durchsuchten sie nach Brauchbarem. Sie nahmen Schmuck und Geld mit. Zurück blieben Schäden von mehreren hundert Euro.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Biberach (07351/4470) nahm die Ermittlungen nach den Tätern und dem Diebesgut auf. Die Polizei prüft auch, ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen.

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Setzen sie einen Notruf ab, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

