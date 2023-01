Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Frauen bespuckt, beleidigt und Polizisten angegriffen - Völlig eskaliert sind zwei Kumpels am Samstagabend in der Göppinger Innenstadt.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr befanden sich die 26 und 34 Jahre alten Kumpels auf einem Glühweinstand in der Grabenstraße. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen beleidigte und bespuckte der Jüngere hier mehrere Frauen. Sein älterer Begleiter hielt ihn daraufhin von hinten umklammert fest. Zwei Streifen des Polizeireviers Göppingen wurden alarmiert und trafen kurz darauf ein. Der 34-Jährige weigerte sich, seinen Freund an die Beamten zu übergeben. Als diese seinen Griff lösten beleidigte er die Beamten auf das Übelste. Der 26-Jährige hingegen setzte sein Verhalten fort und versuchte, die Beamten zu bespucken. Außerdem versuchte er, den Polizisten Kopfstöße zu verpassen. Nichts von beidem gelang ihm jedoch. Er wurde festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen gegen die Freunde auf. Weitere Zeugen oder Frauen, die von dem 26-Jährigen bespuckt wurden, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07161/63-2360 zu melden.

+++++++++++++++++++ (40771+40274+40282)

