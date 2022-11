Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer weicht aus

Unfallverursacher fährt weiter

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 24.11.2022, 16.15 Uhr;

Einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Wagen musste nach eigenen Angaben ein 44 Jahre alter Gronauer am Donnerstagnachmittag in Ahaus ausweichen. Dabei streifte er gegen 16.15 Uhr ein auf der Bahnhofstraße geparktes Fahrzeug. Der Unbekannte habe mit seinem dunklen Wagen mit deutschen Kennzeichen seine Fahrt in Richtung Heeker Straße fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

