Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schmierfink mit Drogen im Gepäck leistet Widerstand und beleidigt Bundespolizisten

Halle (ots)

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle wurde am 17.08.2022 gegen 16:30 Uhr durch die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn über eine gerade begangene Sachbeschädigung informiert. Eine eingesetzte Streife begab sich sofort zum Bahnsteig fünf, wo sie den Tatverdächtigen, der den Treppenaufgang am Gleis sechs/ sieben und den Fahrstuhl auf Bahnsteig vier/ fünf beschmiert haben soll, antrafen. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert, äußerst aggressiv und wollte den polizeilichen Maßnahmen, wie die Feststellung seiner Identität und die Durchsuchung der mitgeführten Sachen, nicht Folge leisten. Des Weiteren beleidigte der Mann die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Da eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, wurde der Deutsche zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Auf dem Weg wehrte sich dieser vehement und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung wurden im Rucksack des 42-Jährigen mehrere Spraydosen und eine betäubungsmittelähnliche Substanz, vermutlich Marihuana, aufgefunden. Einen freiwilligen Atemalkohol- und Drogentest verweigerte der Tatverdächtige. Auf den ausgewerteten Videoaufzeichnungen ist der Schmierfink eindeutig zu erkennen. Nun muss er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell