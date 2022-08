Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Starke Frequentierung des Hauptbahnhofes Magdeburg am Freitag aufgrund des Fußballfanreiseverkehrs

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 19. August 2022 findet um 18:30 Uhr die Fußballbegegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 in der MDCC-Arena in Magdeburg statt.

Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 14:30-17:00 Uhr sowie 20:30-00:00 Uhr zu einer starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, den Zügen auf den Strecken rund um Magdeburg sowie schwerpunktmäßig auf der Strecke Hannover - Braunschweig - Magdeburg kommen.

Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei verstärkt im Einsatz sein.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für mögliche erforderliche polizeiliche Maßnahmen.

Hinweis für Medienvertreter:

Als Ansprechpartner der Bundespolizei steht Ihnen am Einsatztag ein Pressesprecher unter der Telefonnummern 01520 / 4617860 zur Verfügung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell