Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sprengstoffspürhund Nike mehrmals im Einsatz

Magdeburg (ots)

Am Abend des 15.08.2022 wurde gleich zwei Mal kurz hintereinander ein herrenloses Gepäckstück am Hauptbahnhof Magdeburg aufgefunden. Zunächst stellten Mitarbeiter der Bahn um 20:27 Uhr im Zug von Schönebeck nach Wolmirstedt beim Halt auf Gleis eins einen Koffer unter einem Klapptisch fest und verständigten die Bundespolizei. Eine eingesetzte Streife begab sich umgehend zum betreffenden Bahnsteig. Befragungen der Fahrgäste im betreffenden Abteil zum Auffinden des Besitzers blieben ohne Erfolg, so dass das Zugabteil und Abschnitte des Bahnsteiges geräumt und ein Diensthundeführer der Bundespolizei angefordert werden mussten. Sprengstoffspürhund Nike zeigte kein spreng-stofftypisches Anzeigeverhalten bei der Absuche des Trolleys. Daraufhin wurde dieser als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich Reiseutensilien ohne Hinweis auf den Eigentümer. Das Gepäck-stück wurde dem Fundbüro am Magdeburger Hauptbahnhof übergeben. Nur kurze Zeit später, um 21:20 Uhr, informierte ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen verlassenen Hartschalenkoffer auf Bahnsteig vier. Unverzüglich eilte eine Streife der Bundespolizei samt Diensthundeführer und Diensthund Nike zum Ereignisort. Der Bahnsteig wurde geräumt und eine Gleissperrung durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn veranlasst. Die Befragung von um-stehenden Reisenden ergab, dass ein unbekannter Mann den Koffer aus dem haltenden Zug auf den Bahnsteig gestellt hatte und im Anschluss wieder in den Zug eingestiegen sei, der dann abfuhr. Auch an diesem Gepäckstück zeigte Nike kein sprengstofftypisches Verhalten. Somit konnte dieser Koffer ebenfalls als ungefährlich eingestuft und die Sperrmaßnahmen aufgehoben werden. Leider brachte auch hier die Durchsuchung des Inhaltes keine Anhaltspunkte zum Besitzer. Dementsprechend wurde auch dieser der Trolley dem Fundbüro des Hauptbahnhofes zugeführt. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einen möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie in den aktuellen Fällen beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

