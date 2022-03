Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbstständig

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein Auto hat sich am Sonntagnachmittag in der Waldstraße in Schopp selbstständig gemacht. Die Halterin des VW Golf stellte ihren Wagen gegen 15 Uhr in der Straße ab. Aufgrund des nicht eingelegten Ganges und einer nicht vollständig angezogenen Handbremse rollte der Pkw rückwärts die Straße hinab. Nach circa 200 Metern traf der Wagen einen Steinbrunnen in einem Vorgarten und kam somit zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. |elz

