Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Landesweiter Kontrolltag zu Geldautomatensprengungen

Kreis Viersen (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 17.03.2023, nahm die Kreispolizeibehörde Viersen am landesweiten Kontrolltag zur Verhinderung weiterer Geldautomatensprengungen teil. Seit Jahresbeginn 2023 kam es erneut zu mehr als 30 Angriffen auf Geldautomaten. 15 erfolgreiche Festnahmen stehen diesen gegenüber. Das zeigt, dass durchaus Erfolge zu vermelden sind. Dennoch bleiben die Geldautomatensprengungen ein Schwerpunktthema der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Auch, weil solche Sprengungen Menschen gefährden, die in unmittelbarer Umgebung des Geldautomaten leben. Für die Polizei gilt, jede verhinderte Sprengung ist ein Erfolg. Aus diesem Grund führt die Polizei landesweit regelmäßig genannte Kontrolltage ein. Die eingesetzten Polizeiteams aus Viersen kontrollierten in der vergangen Nacht mehr als 50 Fahrzeuge und über 60 Personen. Die Auswertung der Kontrollen dauert an. Bei den Kontrollen ahndeten die Einsatzkräfte konsequent alle Verstöße. So stellten sie bei er Kontrolle eine Waffe sicher. Weiter fertigten sie sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen und baten 5 Fahrzeugfahrende zur Blutprobe, weil sie im Verdacht stehen, unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gefahren zu sein. Insgesamt zieht die Polizei Viersen ein erfolgreiches Fazit. /cb (250)

