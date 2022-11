POL-MS: Einladung zur Veranstaltung "Resilienz gegen Antisemitismus"

Münster (ots) - Drei unbekannte Personen haben am Donnerstagnachmittag (10.11, 14:24 Uhr) versucht durch eine Haustür in eine Einfamilienhaus im Sudetenweg einzubrechen. Ein wachsamer Hausbewohner hatte zuvor beobachtet, wie ein Trio im Bereich Sudetenweg rumgeschlichen war und Häuser abfotografiert hatte. Anschließend klingelten die drei Unbekannten mehrfach bei ihm an der Haustür. Als er nicht öffnete, fingen die ...

mehr