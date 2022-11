POL-MS: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster/Warendorf/Ennigerloh (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster Nachdem eine 21-jährige Warendorferin am Mittwoch (9.11., 10:53 Uhr) tot in ihrer Wohnung am Grabbehof aufgefunden worden war, bestätigte eine Obduktion den Verdacht ...

mehr