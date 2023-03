Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sattelzug prallt gegen Hauswand

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitagabend ist es in einem Süchtelner Wohngebiet an der Josef-Steinbüchel-Straße zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges kam, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr durch mehrere Vorgärten und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Glück im Unglück: Es waren aufgrund der Uhrzeit keine Fußgänger mehr unterwegs, sodass niemand verletzt wurde. Auch die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Der 59-jährige, tschechische Fahrer des LKW blieb durch das Unfallgeschehen zwar ebenfalls unverletzt, musste aber dennoch einem Krankenhaus zugeführt werden, um seinen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen. An mindestens drei Vorgärten, einer Hausfassade und dem Sattelzug entstanden teils erhebliche Schäden. Der Sattelzug selbst musste durch eine Fachfirma aufwändig geborgen und abgeschleppt werden./Ren (252)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell