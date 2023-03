Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230319 Nettetal-Breyell, Festnahme nach räuberischen Diebstahl

Nettetal (ots)

Am Sonntag, 19.03.23 um 00:05 Uhr nutzte ein 32-jähriger marokkanischer Staatsbürger aus Castrop-Rauxel zunächst die günstige Gelegenheit, als ein 45-jähriger Anwohner seinen PKW vor seinem Wohnhaus auf der Schumacherstraße in Breyell parkte und anschließend in sein Wohnhaus ging. Seine Geldbörse hatte er in dem unverschlossenen PKW für kurze Zeit zurückgelassen. Als der Fahrzeughalter dann später zurück zu seinem PKW kam, überraschte er den Tatverdächtigen, als dieser in dem PKW saß und zuvor Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten entwendete. Der Tatverdächtige versuchte mit der Beute zu flüchten und es kam zu einem Handgemenge. Dem Geschädigten gelang es schließlich mit seinem zu Hilfe eilenden 17-jährigen Sohn den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Täter wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Alle Beteiligten blieben unverletzt./mg (253).

