Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in Hermsdorf ging ein bereits Bekannter ins Netz. Der 41-jährige Fahrer des Pkw Audi fiel bereits in der Vergangenheit fahrend auf, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. die Weiterfahrt wurde untersagt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

