Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen die Wand und weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zeugen informierten am Donnerstagnachmittag über einen Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Ford war in der Ortslage Dorndorf-Steudnitz gegen eine Hauswand gefahren. Im Anschluss hatte sie sich pflichtwidrig entfernt. Da jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges bekannt war, erfolgte die Prüfung an der Wohnanschrift. Hier konnte die Unfallverursacherin auch festgestellt werden. Nachdem ihr der Tatvorwurf eröffnet wurde, erfolgte die Fertigung der fälligen Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell