Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023, fiel der Polizei gegen 03:10 Uhr ein PKW in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein auf, welcher Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 47-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,71 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde in der Folge auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seines Verhaltens verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell