POL-PPRP: (Ludwigshafen) Einbruchserie in Kleingartenanlage

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

In der Nacht zum Freitag, 10.Februar 2023, drangen unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Oggersheim in der Speyerer Straße ein.

Dort wurden insgesamt 14 Parzellen aufgehebelt und u.a. Kupferkabel entwendet. Der Gesamtschaden dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand mindestens 6.000 EUR betragen.

Die Polizeiwache in Oggersheim bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere könnten Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge in der Nacht zum Freitag an der Örtlichkeit für die Ermittlungen sachdienlich sein.

Hinweise können telefonisch unter T: 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erfolgen.

