POL-KLE: Kleve - Betrunken ohne Führerschein auf gestohlenem E-Scooter

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens ein Mann auf einem E-Scooter auf, der an der Kreuzung Lindenallee / Hoffmannallee über die Kreuzung fuhr, obwohl ihm die Ampel rot anzeigte. An dem E-Scooter war zudem kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten hielten den Mann also an. Dabei bemerkten sie eine Alkoholfahne, die von dem 30-jährigen Klever ausging. Ein Atemalkoholtest fiel entsprechend positiv aus, ebenso einen Speicheldrogenvortest. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Damit nicht genug: Der E-Scooter war nach Diebstahl ausgeschrieben und der 30-Jährige konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

